Incidente stradale nel Milanese: auto si ribalta più volte, grave in ospedale

Grave incidente stradale, sabato notte, nella città metropolitana di Milano. Un giovane di 26 anni è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dopo essersi più volte ribaltato con la sua automobile a Pogliano Milanese, in via Arluno, all'altezza di una rotonda.

È successo alle quattro e mezza di notte tra venerdì e sabato. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Legnano per i rilievi, i vigili del fuoco di Milano, un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano e l'elicottero del 118 da Como. Dopo che l'auto si è ribaltata più volte, il 26enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. I sanitari lo hanno soccorso e intubato. Poi lo hanno trasportato in elicottero al Niguarda con vari e gravi traumi.