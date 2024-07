Cade dalla moto e muore, c'è la svolta: donna denunciata per omicidio stradale

Svolta sul'incidente mortale nel quale ha perso la vita Riccardo Legnani, 23enne di Rescaldina (Milano), mentre percorreva via Cavour a Turate in sella alla sua Ducati Monster. Una donna è stata denunciata per omicidio stradale dopo la visione, da parte delle forze dell'ordine, di alcune videocamere sul luogo dello schianto.

Si tratta di una donna di 45 anni, a cui è stata anche sequestrata la vettura. Secondo quanto si apprende, il 23enne aveva quasi terminato una manovra di sorpasso di un furgone quando l'auto guidata dalla donna è andata a schiantarsi contro la moto, compiendo a sua volta un sorpasso.

L'incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 26 giugno. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Varese in elisoccorso ma, dopo una giornata trascorsa nel reparto di rianimazione, è mancato la sera successiva. Era appassionato di sport e motori e aveva praticato pallanuoto ad Arese. I funerali sono previsti a Rescaldina per il 4 luglio.