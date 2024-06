Riccardo Legnani, il ragazzo di 23 anni morto in un tremendo incidente in moto

I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma è stato tutto inutile. È morto Riccardo Legnani, motociclista di 23 anni di Rescaldina (Milano) che nella serata di mercoledì era rimasto coinvolto in un grave incidente a Turate (Como).

Tutto è successo intorno alle 21.30 mentre il giovane, alla guida di una Ducati Monster 900, stava percorrendo via Cavour in direzione del centro del paese. L’incidente, più nel dettaglio, è avvenuto dopo un sorpasso: Riccardo avrebbe sorpassato un camion e una volta rientrato sulla sua corsia di marcia avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando a terra.

Tra la moto e il camion pare non ci sia stato alcun contatto, ma la ricostruzione di quanto accaduto è ancora in corso e sul caso sono al lavoro i carabinieri di Cantù. La procura di Como, che in seguito all’incidente aveva aperto un fascicolo, aveva anche disposto il sequestro della moto e del casco, in attesa della prima relazione. Nelle prossime ore si deciderà quali accertamenti disporre, a partire dall’autopsia. Successivamente potrebbe scattare una verifica tecnica sulla stessa moto per accertare, come emerso durante i primi rilievi, che non ci sia stato alcun contatto tra i due mezzi.

È il secondo ragazzo morto in moto in pochi giorni. Nella serata di sabato a Nerviano un giovane di 20 anni, Mattia Dattis, era morto dopo un tremendo incidente con un’automobile.