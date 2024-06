Grave incidente stradale in via Gioia a Milano: rider in fin di vita

Un rider pakistano di 24 anni è stato travolto da un'auto all'incrocio tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione in centro a Milano. L'incidente si è verificato nella serata di domenica, attorno alle 20.

Le condizioni del ciclista sono molto delicate: tanto che è stato rianimato sul posto. È stato soccorso da due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) arrivati con ambulanza e automedica in codice rosso. Il 24enne è stato trasportato d'urgenza e in codice rosso all'ospedale di Niguarda dove lotta per la vita.

Per fare i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale, stando alle prime informazioni uno dei veicoli coinvolti non avrebbe rispettato il semaforo rosso.

Sempre nella serata di domenica un altro ciclista è rimasto coinvolto in un altro grave incidente stradale nella periferia di Milano, a Ponte Lambro.