Roberto Catena, il ragazzo che sognava le moto morto in un incidente

Domenica 5 giugno presso la parrocchia Santa Croce di Milano, dov'era stato anche animatore, ci sarà una veglia per Roberto Catena. Roberto, 23 anni, è morto il 2 giugno in un incidente con la sua moto Kawasaki, a Broni, nell'Oltrepò pavese. Lo ha comunicato la parrocchia stessa che si è detta vicina alla famiglia Catena in questo momento di grande dolore. La veglia sarà in chiesa alle ore 20.45. Roberto, che ora faceva il meccanico di moto, era molto ben voluto nel suo quartiere anche per via del suo passato in oratorio.

L'incidente e la morte di Roberto Catena

Il giovane, residente in zona piazzale Dateo a Milano, ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto poco prima delle 15 sulla provinciale 202. Lo schianto ha coinvolto la Kawasaki del 23enne e una Mini nera. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori - arrivati con tre ambulanze e un elisoccorso - per il motociclista non c'è stato nulla da fare ed è morto praticamente sul colpo. Feriti, ma in maniera lieve, anche un 23enne, un 26enne, un 69enne e una 61enne.

La tragedia si è consumata davanti agli occhi di alcuni amici della vittima, che avevano fatto una gita in moto insieme a lui. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polstrada di Pavia, cui spetterà ora il compito di ricostruire con precisione le cause e la dinamica dell'incidente. All'origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza in una svolta.