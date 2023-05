Roberto, morto in un tremendo schianto mentre andava a Milano a lavorare

Era diretto sotto la Madonnina per lavoro. Ma il suo viaggio, e la sua vita, si sono interrotti tragicamente prima dell'arrivo. Avrebbe compiuto 44 anni tra qualche giorno Roberto Di Biase, l'uomo originario di Minervino Murge, in Puglia, morto lunedì mattina, alle 6, in un incidente stradale avvenuto nel tratto di Modena dell'autostrada A1.

L'uomo viaggiava con altre due persone, due concittadini di 54 e 22 anni: stavano rientrando a lavoro, a Milano, dopo il weekend trascorso a casa, a bordo di un furgone. Il loro mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion per poi ribaltarsi più volte e finire la propria corsa al centro della carreggiata. Per Roberto non c'è stato nulla da fare. I suoi compagni di viaggio sono stati trasportati nell'ospedale modenese di Baggiovara: il 54enne è ricoverato in gravi condizioni, mentre il più giovane non è in pericolo di vita.

"Tutta la comunità di Minervino è sconvolta dall'accaduto", ha detto all'agenzia Agi la sindaca Lalla Mancini. "Roberto da 27 anni lavorava come responsabile dei cantieri ferroviari, specie di treni merce: un grande lavoratore, che negli anni ha dato a tantissimi concittadini, possibilità di lavorare onestamente. Uno splendido marito e papà di due ragazzi adolescenti, che piangeranno la sua improvvisa assenza. Siamo davvero tutti affranti. Auguriamo buona guarigione anche agli altri due minervinesi: che possano rientrare presto ad abbracciare i propri cari", ha concluso il primo cittadino.