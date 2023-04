Tragico incidente nella "Bassa", morto un motociclista milanese

Un uomo di 59 anni residente a Milano, Roberto Mineo, è morto nel pomeriggio di sabato 1° aprile mentre percorreva in sella allo scooter la Sp9, al confine tra le province di Pavia e Lodi.

L'incidente è avvenuto nel comune di Torrevecchia Pia e l'esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri. C'è solo una certezza: nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Il 59enne, stando a una prima ricostruzione, avrebbe fatto tutto da solo: avrebbe perso il controllo del mezzo nel tratto di Provinciale tra le località Cascina Bianca e Spirago.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, l'incidente potrebbe essere stato innescato da un malore, un improvviso ostacolo o una banale distrazione. I soccorsi sono stati inutili: i sanitari, intervenuti in codice rosso con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 59enne.