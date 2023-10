Roberto Jalal Petagna morto nell'incidente tra auto e moto

Roberto Jalal Petagna, 42 anni, è morto in una violenta carambola, intorno alle 2, che ha coinvolto un mezzo a due ruote e un'auto all'Isola, in via Sebenico, all'incrocio con via Volturno. Sono rimasti feriti anche due uomini di 30 anni a bordo della vettura.

Il 42enne - gestore di un noto locale in corso Buenos Aires - aveva riportato gravissimi traumi. Quest'ultimo ha avuto la peggio ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. È spirato poche ore dopo. Sul posto un'automedica e due ambulanze inviate dalla Sala operativa regionale dell'Emergenza urgenza di Milano. L'uomo era stato ricoverato in condizioni disperate.

Le altre due persone coinvolte sono state portate rispettivamente al Fatebenefratelli e ancora al Niguarda in codice verde. Hanno riportato ferite minori.

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di sgomberi e i rilievi. Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica - con ogni probabilità una mancata precedenza - con l'ausilio di testimonianze e immagini di sorveglianza.