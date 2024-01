Rosario Bruno, il carabiniere morto in un incidente a Capodanno

Lo schianto nel buio, l'auto che finisce nell'acqua a bordo strada. L'allarme scattato soltanto ore dopo e i soccorsi ormai inutili. È morto così Rosario Bruno, appuntato dei carabinieri di 41 anni effettivo alla Pmz della compagnia Milano Duomo. Il 41enne ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla provinciale 140 nelle campagne di Borgo San Giovanni, nel Lodigiano.

La macchina di Bruno, una Kia Sportage nera, è finita fuori strada all'altezza di una curva ed è volata in una roggia. Quando una ciclista di passaggio ha chiesto aiuto, verso le 16.40, per l'appuntato non c'era già più nulla da fare.

Non è escluso, però, che lo schianto fosse avvenuto ore prima, verosimilmente nella notte, e che l'auto sia rimasta lì senza essere vista da nessuno fino al pomeriggio di Capodanno. Originario della Calabria, Rosario Bruno era papà di un bimbo di 10 anni. La segreteria del nuovo sindacato carabinieri, a cui l'appuntato era iscritto, ha subito mostrato massima vicinanza "alla famiglia in questo momento di immenso dolore".