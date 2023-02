Si rompe il giunto sul cavalcavia: tre auto danneggiate

Tre auto sono state danneggiate a causa della rottura di un giunto di dilatazione del cavalcavia sulla tangenziale Nord a Sesto San Giovanni nella serata di mercoledì 8 febbraio. Il guasto, più nel dettaglio, si è verificato in via San Maurizio.

Fortunatamente non è successo nulla di grave, la rottura del giunto ha causato solo danni materiali, non risultano persone ferite. L'area è stata delimitata dalla polizia locale, sul posto insieme all'assessore alla mobilità Antonio Lamiranda. Attualmente il cavalcavia è aperto al traffico, nei prossimi giorni è previsto l'intervento per la sostituzione del pezzo usurato.