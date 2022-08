Incidente in autostrada: furgone tampona e distrugge una roulotte

Una roulotte distrutta, traffico in tilt ma (fortunatamente) nessun ferito grave. È il bilancio dell'incidente avvenuto sull'autostrada A8 Milano-Varese (tra Castellanza e Legnano, in direzione del capoluogo) nella tarda mattinata di martedì 23 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 11:30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando un furgone ha tamponato una roulotte trainata da un'automobile. L'impatto è stato particolarmente violento, tanto che il rimorchio è andato letteralmente in mille pezzi.

L'incidente, fortunatamente, non ha causato nessun ferito grave: le 5 persone rimaste coinvolte (due bambini di 10 e 12 anni, un ragazzo di 19, oltre a un uomo e una donna di 41 e 44 anni) sono state trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice verde. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.