Incidente a Rozzano, schianto tra un'auto e una moto: grave un 26enne

Un motociclista di 26 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas dopo un grave incidente stradale avvenuto in via Valleambrosia a Rozzano (di fianco al Naviglio Pavese) nella serata di mercoledì 5 maggio.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 22:10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La dinamica del sinistro non è ancora chiara ed è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Corsico ma il 26enne è rovinato al suolo dopo aver impattato contro un'automobile.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato, è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Rozzano.