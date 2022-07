Ruba un'auto, investe un ciclista e si schianta contro altre vetture

Prima ha rubato un'automobile, poi ha investito un uomo in bicicletta, infine si è schiantato contro altre auto di passaggio. Il tutto senza la patente di guida.

Protagonista un uomo di 28 anni di origine colombiana, finito in stato di fermo. Tutto è successo ad Albiate (Monza-Brianza) intorno all'una di sabato pomeriggio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Carate Brianza, che procedono con le indagini, il 28enne ha approfittato di un momento di distrazione da parte del proprietario di una Chevrolet Spark, un 82enne. Questi stava per salire sulla vettura ma si è distratto un attimo, e il 28enne ne ha approfittato per impossessarsi dell'auto e farla partire.

Poco più avanti, però, l'uomo ha perso il controllo della vettura e ha investito un ciclista di 55 anni, per poi andare a sbattere contro una Fiat Panda e una Toyota Yaris che stavano transitando. Il ciclista è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice giallo: è l'unico ferito. Intanto, dopo l'impatto con le due auto, il 28enne ha fermato la sua corsa ed è stato preso in consegna dai carabinieri.