Scooter prende fuoco dopo lo schianto con un'auto: uomo muore sul colpo

Schianto fatale. Serata di sangue quella di martedì a San Colombano al Lambro, nel Milanese, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di 48 anni, un italiano residente a Graffignana, poco distante. Il dramma si è consumato verso le 19 sulla provinciale 23, dove - per cause ancora in corso di accertamento - lo scooter con a bordo la vittima, un Piaggio C45, si è scontrato con una Mito guidata da una 60enne.

Dopo l'impatto, violentissimo, il 48enne è stato sbalzato sull'asfalto mentre il mezzo è finito contro il guardrail prendendo fuoco. Soccorso dai carabinieri della compagnia di San Donato e dagli equipaggi di un'ambulanza e due auto mediche, l'uomo è stato trovato già in arresto cardiocircolatorio e i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La donna alla guida della macchina, sotto shock e con lievi ferite, è invece stata ricoverata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi.

I rilievi del caso sono stati effettuati proprio dai militari, a cui spetterà ora il compito di ricostruire le cause della tragedia ed accertare eventuali responsabilità dell'incidente. Stando alle prime verifiche, pare che sia stato il 48enne in motorino - probabilmente a causa dell'alta velocità - a invadere la corsia di marcia opposta andando a schiantarsi contro la macchina che arrivava dall'altro senso di marcia.