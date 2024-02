Incidente a San Donato, ciclista colto da malore perde il controllo della bici: gravissimo

Prima il malore, poi la caduta dalla bicicletta e la corsa disperata al pronto soccorso. Lotta tra la vita e la morte l’anziano di 90 anni rimasto coinvolto in un incidente in via Giovanni Pascoli a San Donato nella tarda mattinata di giovedì 22 febbraio.

Tutto è accaduto intorno alle 12, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto trapelato sembra che il 90enne abbia perso il controllo della bicicletta a causa di un malore rovinando al suolo.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo è stato stabilizzato e accompagnato d’urgenza al vicino ospedale. Le sue condizioni sarebbero delicate. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, ma non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.