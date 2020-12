Incidente a San Donato (Milano), schianto tra due auto: un uomo in arresto cardiaco

Un uomo è stato portato via in condizioni gravissime dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con il suo furgoncino. L'accaduto poco prima delle 13 di giovedì 23 dicembre a San Donato Milanese, in via Angelo Moro. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, tre ambulanze del 118 e polizia locale.

Lo schianto è avvenuto tra un'auto, sulla quale stavano viaggiando due ragazzi, e un furgoncino Fiat Doblò, guidato dall'uomo, 70 anni, che ha subito le conseguenze più serie.

Soccorso dal personale di Areu il 70enne è stato portato via in codice rosso - in arresto cardiaco - all'ospedale di San Donato Milanese. I due ragazzi a bordo del secondo veicolo, 25 e 28 anni, a causa di diversi traumi riportati, sono stati trasportati in codice giallo all'Humanitas di Rozzano.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto sono affidati agli agenti della locale. Non è escluso che l'incidente possa essere avvenuto a seguito di un malore accusato dal conducente del Doblò.