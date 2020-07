Incidente a San Donato, schianto tra due auto: un uomo finisce in ospedale in codice rosso

Due auto devastate dall'impatto e un uomo di 39 anni in ospedale in codice rosso. È il bilancio di un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica 26 luglio a San Donato Milanese, hinterland Sud di Milano.

Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte e 40 in via Roma, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone: una donna di 38 anni e un uomo di 39. La 38enne è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso di Melegnano mentre il 39enne, che lamentava alcuni dolori al torace, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso di San Donato Milanese.

L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di San Donato Milanese.