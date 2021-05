Terribile schianto: auto sfonda il new jersey, precipita nel vuoto e piomba sui binari

Prima l'impatto contro il new-jersey poi il volo nel vuoto per oltre 12 metri, terminato sui binari della linea Milano-Piacenza. Terribile incidente stradale sull'A1 Milano-Piacenza a San Donato Milanese nella serata di mercoledì 12 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 19:50, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione l'automobilista alla guida della Dacia Duster avrebbe prima impattato e sfondato un new jersey in cemento sullo svincolo di San Donato che si immette sull'A1. Successivamente l'auto è piombata sui binari sottostanti, bloccando la linea ferroviaria.

L'uomo, un italiano di 46 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo ed è ricoverato in prognosi riservata.