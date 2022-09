Incidente a San Donato, urta albero crollato e si ribalta: grave un ragazzo

Un ragazzo di 26 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in via fiume Lambro a San Donato Milanese all'alba di mercoledì 7 settembre.

Tutto è accaduto poco prima delle 6, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto finora ricostruito da MilanoToday il furgone guidato dal ragazzo si è ribaltato dopo aver urtato un albero crollato in mezzo alla carreggiata a causa del maltempo. Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, si è abbattuta una bomba d'acqua su San Donato e l'hinterland sud di Milano.

Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 26enne, estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo dove è arrivato in coma e con diverse ferite al volto.