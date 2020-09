Incidente tra moto e auto a San Donato Milanese, motociclista in gravi condizioni

Un motociclista in gravi condizioni e un'automobilista leggermente ferita. È questo l'epilogo di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì a San Giuliano Milanese, in via Fratelli Codecasa.

A riferire l'accaduto sono i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto, intorno alle 16.30, sono intervenuti con tre squadre su un'automedica e due ambulanze.

Stando alle prime indicazioni, il motociclista, un italiano di 40 anni, era in condizioni critiche ed è stato necessario un trasporto immediato e in codice rosso all'ospedale di San Donato. La prognosi è riservata.

Molto meno gravi, come spesso accade in scontri del genere, le condizioni dell'automobilista, una donna di 21 anni. Per lei si sono aperte le porte dell'ospedale di Melegnano, in codice verde.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia locale di San Donato ha fatto i rilievi e gestito il traffico veicolare durante le operazioni di soccorso. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.