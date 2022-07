Incidente a San Donato Milanese: allertato anche l'elisoccorso

Due persone sono rimaste ferite in un incidente tra due auto, in via Alcide De Gasperi a San Donato Milanese (Milano). Lo schianto è avvenuto mercoledì pomeriggio, poco prima delle 17.

Sul posto, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze e l'elisoccorso in codice giallo (poi declassato a verde). Le condizioni dei feriti, un 81enne e una 62enne, sono state ritenute meno gravi di quanto si fosse ipotizzato in un primo momento.

Il traffico in zona è rimasto rallentato per permettere i soccorsi. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di San Donato.