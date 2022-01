Incidente sulla Paullese a San Donato, muore una donna

Una donna di 38 anni è morta in un tragico incidente sulla strada provinciale Paullese a San Donato (hinterland sud di Milano) nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 gennaio.

Tutto è accaduto poco prima delle 19:30 all’incrocio tra via Moro e la Paullese, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto, che ha coinvolto una Opel Corsa e una Volkswagen Passat è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, sembra che l'utilitaria tedesca guidata dalla 38enne (con a bordo anche la madre 65enne) stava viaggiando verso via Moro mentre la station wagon, con a bordo tre ragazzi di 19, 24 e 27 anni, stava procedendo sulla ex statale 415 in direzione Milano. Alla base del sinistro potrebbe esserci una mancata precedenza.

L'impatto è stato devastante tanto che l'utilitaria è finita contro lo spartitraffico di cemento che divide le due corsie. Le condizioni dei feriti sono subito apparse gravi e la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto cinque ambulanze, un'automedica oltre ai vigili del fuoco. La 38enne, in condizioni critiche, è stata trasportata al Policlinico di Milano dove è morta poco dopo. Meno gravi, invece, le condizioni degli quattro feriti, accompagnati in codice verde al pronto soccorso.