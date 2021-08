Sbanda con l'auto e si schianta, uomo grave

Grave incidente nella notte tra giovedì e venerdì a San Donato Milanese. Stando alle prime informazioni finora riferite dai soccorritori, lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle tre in via Cupiello.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 31 anni ha perso il controllo della propria auto ed è finito contro un ostacolo. Sul posto sono subito arrivati gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, che hanno trasportato il 31enne in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda.

Nello schianto ha riportato traumi e fratture alla spalla, al femore e agli arti inferiori. Nonostante lo shock e le ferite, al momento dell'arrivo dei soccorsi il guidatore era sveglio: le sue condizioni sono delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di San Donato. Secondo i primi accertamenti nell'incidente non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro veicolo.