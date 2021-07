Pauroso ribaltamento, lunghe code: macchina in fiamme

Un incidente è avvenuto in serata di sabato all'altezza dello svincolo per San Giuliano sull'A1, intorno alle 19, in direzione Nord. Per cause da accertare, infatti, un'auto si è ribaltata e ha preso fuoco.

Ad avere la peggio è stato un 27enne che ha subito diversi traumi. Sul posto, inviate dal 118, sono giunte due ambulanze e l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Il giovane è stato portato al Niguarda; le sue condizioni sono serie, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'incidente ha provocato lunghe code di diversi chilometri per permettere le operazioni di soccorso, risolte ore dopo.

La polizia stradale sta ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Sotto, l'elisoccorso atterrato nell'area