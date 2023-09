Due schianti in pochi minuti: 9 feriti, coinvolti anche 3 bambini

Due violente carambole hanno coinvolto diverse vetture in pochi minuti nel primo pomeriggio di domenica a Milano. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 13, nei pressi della barriera di Milano Ovest sull'A7 Genova-Milano, all'altezza di Rozzano. Per cause da accertare due auto si sono scontrate: nell'incidente sono rimaste coinvolte 5 persone, uomini e donne da i 22 e i 38 anni e anche una bimba di 8.

Per loro contusioni e ferite superficiali. Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto due ambulanze e un'automedica, che hanno portato i feriti al San Paolo e a Rozzano. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano.

Incidente in zona San Siro

Poco dopo, a San Siro, in via Ippodromo, un altro scontro. Ferite 4 persone: due bambini di 9 e 11 anni e due uomini di 50 e 75. La centrale operativa di Areu 118 ha mandato in loco 4 mezzi di soccorso. Gli occupanti delle macchine sono stati medicati in codice verde dai sanitari. Una persona è stata trasportata al San Carlo per accertamenti. La Locale sta ora ricostruendo le responsabilità con l'ausilio di testimonianze e video di sorveglianza.