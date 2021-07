Incidente davanti al San Paolo, schianto tra un'auto e una moto: grave un uomo

Un uomo di 72 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo in seguito a un incidente stradale avvenuto in via San Vigilio a Milano (praticamente davanti al nosocomio) nella tarda mattinata di venerdì 9 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 10:35, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo, in sella a uno scooter Piaggio X9, sia rovinato al suolo in seguito a una violenta collisione con un'automobile.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che al centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 72enne, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma al volto, al torace e all'addome ma sarebbe sveglio e cosciente.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.