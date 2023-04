Sandro Gerosa, il volontario morto in un incidente con la moto

Sandro Gerosa, un volontario instancabile di FoodforAll, è morto in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 18 di mercoledì sulla Statale 36, la Valassina. Gli amici e i volontari dell’associazione monzese sono sconvolti. Sandro, 65 anni, viveva a Besana Brianza, lavorava in un'azienda di moto. Oltre alla sua famiglia (la compagna e la figlia Carolina) FoodforAll era diventata la sua seconda casa.

L'associazione - fondata da Amrita Ceravolo e che assiste i senzatetto di Monza e di Milano, oltre alle famiglie bisognose del capoluogo brianzolo - perde il suo gigante buono sempre in prima linea ogni volta che c'era bisogno di dare una mano. "Sandro era la mia, la nostra spalla forte - racconta Amrita Ceravolo a MonzaToday -. La sede che il comune di Monza ci ha dato, è diventata bellissima solo grazie a lui, che da agosto in poi l'ha curata come fosse casa sua". Ma Sandro faceva molto di più: presente a ogni distribuzione della domenica a mezzogiorno in Stazione Centrale. Aveva un sorriso per tutti, una parola buona. Il saper donare serenità a chi, rimasto in mezzo a una strada, ogni domenica si rivolge allo stand di FoodforAll per prendere un pasto.

"Siamo sconvolti - prosegue Amrita -. Era il gigante buono, ci faceva sentire protetti". Un amico sempre presente al fianco di chi aveva bisogno, soprattutto nei momenti di difficoltà. "Sai che puoi piangere o picchiare sulla mia spalle, mi diceva in questo momento molto delicato della mia vita", aggiunge la presidente di FoodforAll. I volontari sono senza parole: la notizia della morte di Sandro è arrivata nella serata di mercoledì 26 aprile. Carolina ha avvisato i volontari, ricordando non solo la grandezza umana del suo papà acquisito ma anche e soprattutto il grande amore che aveva per l'associazione e per gli ultimi. Tantissimi i ricordi e le dimostrazioni d'affetto e di cordoglio che si susseguono sui social.