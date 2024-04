Incidente a Milano, colto da malore mentre guida la macchina e si schianta: gravissimo

Prima la fitta al torace, poi l’incidente e la corsa in ospedale. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo il 58enne che, a causa di un malore, si è schiantato contro un palo in piazza Sant’Elena a Milano (zona Quarto Cagnino) nella mattinata di mercoledì 24 aprile.

Tutto è successo un attimo dopo le 7.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e l’uomo avrebbe urtato un paletto (un dissuasore di sosta) davanti alla chiesa dedicata a Sant’Elena.

Le sue condizioni sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica. Il 58enne è stato trasportato con la massima urgenza, ma sempre sveglio e cosciente, al vicino ospedale San Carlo. La polizia locale è intervenuta sul posto per i rilievi.