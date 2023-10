Incidente in via Sant'Elia a Milano: gravissimo un motociclista

Lotta tra la vita e la morte in un letto del Niguarda il motociclista che nella notte tra venerdì e sabato 21 ottobre è rimasto coinvolto in un incidente in via Sant'Elia a Milano (zona San Siro).

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 4.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il centauro - le cui generalità per il momento non sono ancora note - è rovinato a terra dopo aver perso il controllo della moto, nel sinistro non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automatica in codice rosso.

L'uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda. Le sue condizioni sono delicate ed è ricoverato in prognosi riservata. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi; stando a una prima ricostruzione sembra che il motociclista abbia perso il controllo del mezzo dopo aver impattato con un marciapiede.