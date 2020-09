Incidente a Santo Stefano, morto l'uomo che si era schiantato contro un camion

Non ce l'ha fatta l'uomo che nellla tarda mattinata di martedì 1° settembre, poco prima delle 12, è rimasto coinvolto in un incidente in via Borletti a Santo Stefano Ticino. A dare notizia del suo decesso l'ospedale di Magenta, dove si trovava ricoverato.

La vittima, 80 anni, si era schiantata contro un camion parcheggiato, sembra, dopo aver avuto un malore mentre si trovava a bordo della sua Fiat Panda con la moglie, che invece è rimasta fortunatamente illesa. Sul posto, per effettuare i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro era intervenuta anche la polizia locale.

L'anziano, che si trovava in arresto cardiocircolatorio, è stato soccorso dal personale del 118 e poi trasportato in codice rosso al nosocomio di Magenta ma le sue condizioni erano troppo gravi e nella mattinata di mercoledì è stata data la triste notizia della sua scomparsa.

