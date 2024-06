Sara Capani, chi è la ragazza morta nell'incidente di via Novara insieme a Samuele Lunardi

I tatuaggi, la musica rap e il Salento. Erano le passioni di Sara Capani, la 31enne di Settimo Milanese morta nella serata di lunedì 10 giugno in un terribile incidente in motorino in via Novara a Milano; sinistro che ha spezzato anche la vita di Samuele Lunardi.

"Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Ho avuto la fortuna di vivere magnifiche esperienze con te e ho avuto la fortuna di conoscerti veramente per la persona che eri. Oggi so che hai avuto modo di dirmi ciao. E ti dico grazie”. Questo il commosso ricordo di Dante, amico di Sara, che ha postato su Facebook una foto insieme a lei.

Il dramma si è consumato pochi minuti dopo le 22 in via Novara, in zona San Siro. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, un Kymco Agility 125 - verosimilmente guidato da Samuele - si è schiantato prima contro lo spartitraffico centrale e poi, con le due vittime già a terra, contro un segnale stradale e un semaforo. Soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche, l'uomo e la donna sono stati trasportati in pronto soccorso in condizioni disperate. Nella notte i medici si sono dovuti arrendere ed entrambi sono stati dichiarati morti, lui al San Carlo e lei al San Raffaele.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetterà ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica del tremendo schianto. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nell'incidente non sia rimasto coinvolto nessun altro veicolo: il conducente dello scooter, che viaggiava in direzione periferia, avrebbe perso il controllo del mezzo da solo finendo contro lo spartitraffico centrale, all'altezza dell'incrocio con via Lucio Cornelio Silla, in un tratto in cui la strada "scorre" su due corsie.

Dal 1° gennaio ad oggi, in 163 giorni, sulle strade di Milano sono morte 11 persone; nel 2023 sono state piantate 46 croci per le vie della città.