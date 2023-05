Incidente sulla Saronno-Monza, frontale tra un'auto e un furgone: un ferito grave

Prima il violento impatto, poi la corsa in ospedale. Incidente sulla Saronno-Monza nel pomeriggio di martedì 23 maggio: un furgone e un'automobile si sono scontrati frontalmente vicino al confine con Solaro.

Tutto è accaduto intorno alle 16, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Nel sinistro sono rimasto coinvolti due uomini di 32 e 44 anni, entrambi soccorsi dai sanitari del 118.

Le loro condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto quattro ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. Uno dei due uomini - non è stato reso noto quale dei due - è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, le sue condizioni sono delicate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese che hanno estratto i due feriti dalle lamiere contorte dei due veicoli.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte dell'arteria stradale è stata chiusa al traffico. Si registrano code per alcune centinaia di metri in entrambi i sensi di marcia.