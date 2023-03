Prima la colonna, poi il maxi tamponamento: terribile incidente sull'A8

È una 64enne argentina (da poco atterrata a Malpensa per andare a trovare il figlio) la donna morta nel terribile incidente sull'A8 Milano-Varese tra l'uscita di Legnano e la diramazione verso Como-Chiasso (in direzione Milano) nella mattinata di domenica 26 marzo. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale di Busto Arsizio/Olgiate Olona, ma secondo una prima ricostruzione sembra la Renault Captur su cui viaggiava la 64enne sia stata tamponata violentemente da un van Mercedes.

Sull'arteria stradale, proprio nei pressi della diramazione per Como-Chiasso, si era formato un incolonnamento in direzione del capoluogo lombardo. Stando a quanto finora ricostruito, alcune automobili avevano addirittura le quattro frecce per segnalare l'incolonnamento, ma ciò non è servito a far rallentare il van.

L'impatto è stato violentissimo, la 64enne è morta sul colpo mentre altre due persone rimaste ferite nel sinistro sono state estratte dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e accompagnate in codice rosso in ospedale. Non sono in pericolo di vita, invece, le persone che si trovavano nelle altre due auto coinvolte nella tragica carambola: una Kia Picanto e una Opel Corsa.

Il conducente del van è stato sottoposto ad accertamenti ematici per la ricerca di stupefacenti, test che hanno dato esito negativo. L'ipotesi di reato è di omicidio stradale e lesioni gravissime.