L'auto si ribalta all'incrocio. Dentro c'è una bottiglia di superalcolico

Un'auto ribaltata a Milano, all'incrocio tra piazzale Bande Nere e viale Legioni Romane. E' successo domenica 23 ottobre alle sette di mattina. Non è ancora nota la dinamica e l'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) non segnala un intervento in loco del 118, mentre, dalle testimoniane acquisite, si sa che i tecnici hanno dovuto ripristinare il funzionamento di un semaforo.

E, dalle fotografie dell'automobile, poco dopo lo schianto, emerge che all'interno c'era una bottiglia di alcolico, non del tutto piena, dunque già aperta. "Sarebbe meglio che venissero disposti controlli ad alto impatto su automobili e conducenti", il commento lasciato su una pagina Facebook dedicata agli incidenti stradali a Milano.