Incidente sulla Tangenziale, auto si ribalta: feriti in ospedale

Brutto incidente, per fortuna senza gravissime conseguenze, nella tarda mattinata di sabato 17 dicembre sulla Tangenziale Est di Milano, nel tratto compreso tra Rubattino e Linate. E' successo verso l'una meno un quarto.

Un'auto si è ribaltata, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine presenti sul posto per i rilievi, in particolare la polizia stradale. Tra i feriti anche una bambina di tre anni, oltre ad un uomo di 75, una donna di 19 e una donna di 26 anni. In Tangenziale sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con alcune ambulanze. Una persona è stata portata in codice verde al pronto soccorso del San Raffaele. Traffico rallentato.