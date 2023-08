Schianto in via Fatebenefratelli: un ferito in ospedale

Incidente stradale in centro a Milano nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 agosto. Due automobili si sono scontrate in via Fatebenefratelli.

È successo verso le due del mattino. Secondo quanto riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), a bordo delle due vetture c'erano in tutto quattro persone: una donna di 29 anni e tre uomini di 25, 27 e 41 anni. Sul posto, per i soccorsi, un'automedica e due ambulanze del 118, allertate in codice giallo. I sanitari, tuttavia, hanno constatato che le condizioni dei coinvolti erano meno gravi: uno degli occupanti delle vetture è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del vicino ospedale Fatebenefratelli.

Sul posto anche la polizia locale per i necessari rilievi del caso, e per stabilire l'esatta dinamica dello scontro.