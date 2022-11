Schianto tra un'auto e una moto sulla provinciale: motociclista grave in ospedale

Brutto incidente stradale nella notte di venerdì 18 novembre a Solaro, nel Milanese. Un uomo di 45 anni, in sella ad una moto, si è schiantato contro un'auto in via Roma, corrispondente alla strada provinciale Saronno-Monza, all'altezza dell'incrocio con la strada che porta a Ceriano Laghetto. E' successo pochi minuti prima delle cinque.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica ed un'ambulanza. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale milanese di Niguarda con traumi alla testa, al torace e al bacino. Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) riferisce che il 45enne era cosciente al momento del soccorso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Rho e i vigili del fuoco di Varese.