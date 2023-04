Incidente stradale a Turbigo (Milano), perde il controllo della moto. Arriva l'elisoccorso

Incidente stradale a Turbigo (Milano) nella serata di sabato 1 aprile. Due le vittime: un 49enne e un 59enne. È successo sulla strada statale per Novara verso le sette e un quarto di sera. Secondo quanto viene riferito, uno dei due avrebbe perso il controllo della moto su cui entrambi viaggiavano.

I due sono caduti a terra. Sul posto (per i rilievi) i carabinieri di Legnano, oltre ai sanitari del 118 con l'elicottero e due ambulanze. Uno dei feriti è stato portato in elicottero (ma in codice giallo) all'ospedale Sant'Anna di Como.