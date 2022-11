Si schianta contro un palo con l'auto: morto

Non ce l'ha fatta il 62enne che nella mattinata di martedì 29 novembre era stato soccorso in arresto cardiaco dopo uno schianto contro un palo. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

L'incidente, causato verosimilmente da un malore, era avvenuto intorno alle 11 in via Palestro a Inveruno (Milano). Il 62enne, residente nella cittadina, era stato trasportato in ambulanza con manovre di rianimazione ancora in corso. I primi a soccorrerlo erano stati gli agenti della polizia locale, che avevano provato a rianimarlo anche con un defibrillatore della scuola media adiacente al luogo del sinistro.

Purtroppo in seguito al ricovero, il 62enne è spirato. L'ipotesi è che abbia perso il controllo della sua auto, una Chevrolet, in seguito a un malore. Affidati alla locale i rilievi sul posto.