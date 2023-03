Lo schianto frontale in via Emilia: quattro feriti e strada chiusa al traffico

Via Emilia chiusa al traffico a San Giuliano Milanese, nel pomeriggio di giovedì 30 marzo, in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto vari veicoli. Lo schianto è avvenuto verso le quattro e un quarto non lontano dalla stazione di servizio dell'Eni. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di uno scontro frontale in seguito a un sorpasso azzardato, ma i rilievi delle forze dell'ordine non sono ancora disponibili.

Nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone: un uomo di 21 anni, un uomo di 27 anni, un uomo di 51 anni e una donna di 26 anni. Sul posto i sanitari del 118 con quattro ambulanze allertate inizialmente in codice rosso, nonché i carabinieri di San Donato, i vigili del fuoco di Milano e la polizia locale di San Giuliano.

Sui social, il sindaco di San Giuliano Marco Segala ha segnalato che l'arteria è stata chiusa al traffico da via Brigate Partigiane all'Esselunga.