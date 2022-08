Schianto nella notte, sbalzata fuori dall'abitacolo: donna grave in ospedale

Incidente stradale nella notte di lunedì 29 agosto a Cinisello Balsamo. Una donna di 50 anni è stata portata in ospedale in codice rosso, in condizioni piuttosto gravi, in seguito allo schianto.

Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), la 50enne si trovava in via Monfalcone, a nord dell'autostrada A4, quando con la sua automobile è andata a sbattere contro un ostacolo. Erano quasi le tre di notte.

La donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Fin dalle prime chiamate al 118 le sue condizioni parevano preoccupanti. Sul posto, oltre ai carabinieri di Sesto San Giovanni per i rilievi, si sono precipitati i sanitari, con un'ambulanza ed un'automedica. La paziente è stata trasportata al San Gerardo di Monza in codice rosso.