Schianto in Tangenziale: uomo sbalzato fuori dall'auto, è grave

Incidente stradale sulla Tangenziale Ovest lunedì pomeriggio. È successo poco dopo le cinque nel tratto tra Val Tidone e l'innesto con l'autostrada A1, in zona San Giuliano Milanese. Il bilancio è di un ferito grave e altri due feriti in maniera lieve.

Secondo le prime risultanze sulla dinamica, un uomo alla guida di una Citroen C4 avrebbe tamponato un'Alfa Mito con a bordo due persone. L'automobilista della Citroen, a causa del forte impatto, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Gli altri due coinvolti nello scontro hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati all'ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo in ambulanza. Sul posto la polizia stradale per i rilievi dell'incidente e i vigili del fuoco con tre mezzi.