Si schianta contro un auto in sosta, inseguito e fermato dai carabinieri li minaccia

I carabinieri, durante un pattugliamento, hanno assistito allo schianto di una vettura contro un'auto parcheggiata. L'automobilista, anziché fermarsi, è ripartito e i militari hanno deciso d'inseguirlo. E' successo nella notte di giovedì 29 settembre in piazza Medaglie d'Oro (Porta Romana), a Milano. L'inseguimento è terminato in viale Monte Nero, poco lontano.

Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 28 anni, italiano, mentre in sua compagnia si trovavano un algerino di 37 anni e un marocchino di 24 anni. Entrambi gli stranieri sono stati identificati. Erano privi di documenti ma si sono dimostrati collaborativi. Non così il 28enne che, fin dai primi momenti, ha inveito contro i carabinieri minacciandoli di morte, insultandoli e provando ad aggredirli. E' stato portato al Policlinico dove però si è rifiutato di sottoporsi ai prelievi per controllare la presenza di alcol nel sangue.

Alla fine il 28enne, che risiede a Cernusco sul Naviglio ed è incensurato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi al test dell'alcol. Ma non solo: poiché in tasca gli è stato trovato un grammo di hashish, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droga.