Scontro con bici da corsa sulla ciclabile: uno è grave, trasportato con l'elicottero

Grave incidente stradale, sabato pomeriggio, su una pista ciclabile a Nosate (nella città metropolitana di Milano, vicino al fiume Ticino). È successo alle tre e mezza alla località di Santa Maria in Binda. Protagonisti due uomini, di 46 e 50 anni. Secondo le prime informazioni stavano percorrendo la pista ciclabile insieme a un gruppo di amici in sella a bici da corsa.

A un certo punto, le ruote dei due ciclisti si sono toccate ed entrambi sono caduti per terra. Il 50enne è stato portato dai sanitari in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, con l'elicottero del 118, mentre l'altro, meno grave, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso di Legnano.

Sul posto, oltre al personale sanitario, i carabinieri del 118 che dovranno redigere il verbale.