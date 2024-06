Incidente nel Milanese, moto contro moto: grave un centauro

Drammatico incidente nella serata di lunedì 10 giugno a Cusano Milanino, hinterland nord di Milano. Due moto si sono scontrate. A bordo due uomini finiti entrambi in ospedale, uno di loro è in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto una manciata di minuti dopo le 20, in viale Guglielmo Marconi. Stando alle prime informazioni sarebbero rimasti coinvolti due uomini di 30 e 48 anni. Uno dei due è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso, l’altro in codice giallo.

La situazione è apparsa sin da subito delicata, tanto che l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto gli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cusano Milanino a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dei fatti.