Incidente a Milano, schianto tra scooter e furgone in centro: uomo gravissimo. Foto

L'incidente in piazza Giovine Italia alle 15.45. Gravissimo un 28enne che era in scooter

Lo scontro con il furgoncino durante il sorpasso, il "volo" dal mezzo e l'impatto con il segnale, devastante. Tragico incidente stradale lunedì pomeriggio a Milano, dove - per cause ancora in corso di accertamento - si sono scontrati uno scooter Sh125 e un Fiorino rosso. Teatro dello schianto, avvenuto alle 15.45 in punto, è stata piazza Giovine Italia, in zona Conciliazione, in pieno centro città.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 28 anni, che era alla guida del motorino. Dopo l'impatto con il furgone, il 28enne è stato letteralmente catapultato dallo scooter e si è scontrato con un segnale stradale che si trova nell'aiuola sullo spartitraffico a centro carreggiata. Il giovane è stato soccorso da alcuni esercenti della zona - i più vicini erano un edicolante e un fioraio - e da un agente della Locale che si trovava poco distante: i testimoni hanno cercato di prestare le prime cure al ferito, che è poi stato preso in consegna dai sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica.

All'arrivo dei soccorsi, il 28enne era in condizioni disperate: era incosciente e presentava traumi gravissimi su tutto il corpo, soprattutto alla testa e al volto. Stabilizzato in ambulanza, è stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso: la prognosi è riservata e il quadro clinico è delicato.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai ghisa. Stando ai primi accertamenti, sembra che il furgoncino stesse svoltando a sinistra e che in quell'esatto istante il motorino - che viaggiava nella stessa direzione - abbia iniziato il sorpasso: a quel punto l'impatto sarebbe stato inevitabile. Spetterà agli agenti accertare eventuali responsabilità e ricostruire con chiarezza le cause e la dinamica dello schianto.