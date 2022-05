Incidente a Milano, schianto tra auto e scooter sul Ghisallo: uomo gravissimo

Gravissimo incidente stradale domenica pomeriggio a Milano. Poco prima delle 13.30, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono scontrati tra loro sul cavalcavia del Ghisallo.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 58 anni, che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote, uno Yamaha Aerox. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il 58enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Le sue condizioni, stando a quanto appreso, sono molto delicate: nello scontro con la vettura ha riportato diversi traumi seri. Praticamente illeso, invece, l'automobilista.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetta adesso il compito di ricostruire con precisione la dinamica del tragico schianto e accertare eventuali responsabilità.