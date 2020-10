Pioltello, si mette alla guida senza nessun documento (patente compresa) e si schianta

Nessun documento, eppure alla guida. Assurdo incidente stradale lunedì pomeriggio a Pioltello, nel Milanese, teatro di uno schianto che ha coinvolto un'auto e uno scooter che si sono scontrate tra loro all'incrocio - dove è presente uno stop - tra via Giorgio Amendola e via Moro.

Quando gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto per ricostruire con esattezza la dinamica e le colpe dell'incidente, hanno scoperto - non senza stupore - che l'uomo alla guida del mezzo a due ruote non aveva nessun documento, tanto meno la patente. Il conducente dello scooter ha detto di essere cittadino peruviano ma è stato accompagnato al comando della Locale per essere fotosegnalato e identificato.

In più, inevitabilmente, gli agenti lo hanno sanzionato con una multa di circa 5mila euro per guida senza patente e gli hanno sequestrato il motorino. Nonostante lo spavento, fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera seria e i soccorritori del 118 hanno accompagnato un solo uomo in ospedale a Vimercate a scopo precauzionale.