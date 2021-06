Incidente a Milano, uomo in coma dopo lo schianto tra un'auto e un motorino

L'incidente alle 7.50 in via Macchi, poco lontano dalla stazione centrale

Tragico incidente stradale venerdì mattina a Milano. Pochi minuti prima delle 8, stando a quanto finora appreso, uno scooter e un'auto si sono schiantati tra loro all'angolo tra via Mauro Macchi e via Vitruvio, a due passi dalla stazione centrale.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato l'uomo di 65 anni che era a bordo del mezzo a due ruote, un "cinquantino". Il 65enne, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stato trasportato in condizioni critiche al San Raffaele di Milano. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, lo hanno trovato a terra, ancora con il casco in testa, e privo di sensi. L'uomo è in coma e la prognosi è riservata.

I rilievi del caso sono invece stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Milano. Pochi i dettagli per ora filtrati dal comando di piazzale Beccaria, cui spetterà il compito di accertare e ricostruire la dinamica dello schianto e verificare eventuali responsabilità. Il conducente della macchina coinvolta nell'incidente si è subito fermato a prestare soccorso ed è stato ascoltato dai ghisa.