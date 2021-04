Un uomo grave dopo sbalzo di 20 metri in un incidente a Milano

L'accaduto mercoledì sera in via dei Ciclamini, zona Primaticcio. Sul posto 118, con due ambulanze e automedica, e la polizia locale

Un trentenne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato sbalzato per una ventina di metri durante un violento schianto tra il suo scooter e un'auto. L'incidente verso le 23 di mercoledì 31 marzo in via dei Ciclamini, zona Primaticcio.

Sul posto sono intervenuti 118 con due ambulanze e un'auto medica e la polizia locale di Milano. In base a una prima ricostruzione lo scooter ha impattato ad alta velocità contro un'auto. In seguito al forte urto lo scooterista ha perso il casco ed è stato sbalzato a terra per 17 metri.

Il trentenne, che ha riportato un forte trauma cranico, ha ricevuto le prime cure dai soccorritori sul posto, per poi essere trasportato in ambulanza - in codice rosso - all'ospedale Niguarda di Milano. Nonostante le sue condizioni fossero gravi, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorsi il ferito era cosciente, sebbene in stato confusionale e soporoso, e non dovrebbe correre pericolo di vita.